Кровь разлилась по улице американского города

ЧП произошло из-за технической неисправности оборудования агентства ритуальных услуг, сообщает The Daily Mail.

Причиной стал засор в трубе, ведущей к специальному баку, в который сливают кровь и излишки формальдегида при обработке тел. Позднее лужи крови убрали, а местные власти заявили, что потенциально опасная смесь не успела попасть в городскую систему канализации, так как утечка произошла на частной территории.

После проверки выяснилось, что у похоронного бюро не было разрешения на работу от местного агентства по экологии, пишет "Росбалт".