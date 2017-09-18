Кровь разлилась по улице американского города

Одну из улиц в американском городе Батон Руж (штат Луизиана) залило смесью из крови и бальзамирующих веществ.
ЧП произошло из-за технической неисправности оборудования агентства ритуальных услуг, сообщает The Daily Mail.
Причиной стал засор в трубе, ведущей к специальному баку, в который сливают кровь и излишки формальдегида при обработке тел. Позднее лужи крови убрали, а местные власти заявили, что потенциально опасная смесь не успела попасть в городскую систему канализации, так как утечка произошла на частной территории.
После проверки выяснилось, что у похоронного бюро не было разрешения на работу от местного агентства по экологии, пишет "Росбалт".
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