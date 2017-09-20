Крупный новосибирский девелопер купил "Бийский сахарный завод"

Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным налоговой службы, основным учредителем "СанИнвеста" является компания "Учет". В 2017 года она вошла в рейтинг крупнейших владельцев торговых центров России. В столице Сибири девелопер развивает крупный многофункциональный комплекс "Сан сити" общей площадью 90 тыс кв. метров.

По информации "Континента Сибирь", руководителем компании "Учет" является Роман Игнатов, брат депутата Госдумы РФ, бывшего вице-мэра Новосибирска Виктора Игнатова.

Вторая компания-участник торгов из Новосибирска — "Сибкомпроект" — также связана с бизнесом Романа Игнатова.

Оперативно получить комментарий от компании "СанИнвест" не удалось. Ранее источники altapress.ru в правительстве Алтайского края сообщали, что еще до объявления продажи "Бийского сахарного завода" его осматривали представители федеральных компаний, занимающиеся производством сахара, среди которых значится "Доминант" и "Русагро".

Напомним, завод входил в структуру обанкротившейся "Изумрудной страны" с 2010 года. Компания "Сибэнергопром", впоследствии вошедшая в ассоциацию, выкупила предприятие на торгах шестью лотами, общая цена которых была 57 млн рублей.

В этот же период был разработан комплексный план реконструкции завода, включавший три этапа. Первый завершили в октябре 2011 года, к моменту пуска "БСЗ". В этот сезон предприятие стало принимать сырье и перерабатывать его.

Зимой 2012 года на предприятии демонтировали часть производственной линии. Планировалось, что на это место встанет новое оборудование. Но не получилось. Из-за проблем с "Россельхозбанком" и последовавшим развалом "Изумрудной страны" финансирование прекратилось. Проект по реконструкции повис. Сам завод был законсервирован. Работников предприятия, которых насчитывается более 200 человек, распустили. Как сообщало руководство "БСЗ", на тот момент в модернизацию завода было вложено порядка 800 млн рублей.

Крупнейшим кредитором завода является "Россельхозбанк", сумма требований которого превышает 1 млрд рублей. Предприятие было признано банкротом в марте 2016 года.