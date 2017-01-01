На Алтае брошенного на морозе двухлетнего ребенка отогревала собака

Через некоторое время мальчика обнаружили и отправили в больницу, где он находится до сих пор из-за переохлаждения. Мать же после обнаружения мальчика не появлялась дома еще четыре дня.

Прокурор района направил материалы проверки в районный отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении матери.

В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.125 УК РФ "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству".

Прокуратурой был поставлен вопрос о лишении родительских прав. Исковое заявление удовлетворено, но пока не вступило в законную силу.

Кроме того, прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику безнадзорности несовершеннолетних, в адрес председателя комитета по образованию районной администрации.