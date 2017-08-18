Пострадавший от обрушения фасада барнаулец винит следствие в затягивании дела

Злополучный кусок карниза рухнул на голову Дмитрию 10 мая 2016 года, около 17.20, когда он шел по проспекту с работы. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму: вдавленный оскольчатый проникающий перелом правой теменной кости, линейный перелом лобной кости справа с переходом на основание черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени с очагами контузии в правой теменной области. По результатам экспертизы травмы охарактеризовали как тяжкий вред здоровью.

Дмитрий Галецкий,

пострадавший:

Мне даже не дали временную инвалидность. Когда я вернулся на работу, то получил меньшую нагрузку, чем та, которая у меня была. Да мне и сложно было бы справляться с прежним объемом. Из-за травмы я много потерял в зарплате и достаточно много денег потратил на лечение, и продолжаю тратить.

Первое время после травмы пострадавший провел в коме, перенес две сложных операции. Часть черепа мужчины заменили титановой пластиной. Ему пришлось восстанавливать здоровье целый год. Тот факт, что Дмитрий жив и в относительном здравии, врачи назвали чудом. Все это время его выхаживала сестра и сотрудничала со следствием.

Марина Галецкая,

сестра пострадавшего:

По первой строительной экспертизе получалось, что виноват в обрушении подрядчик. Затем провели вторую экспертизу на соответствие выполненных работ и потраченных средств. Там было сказано, что установить виновника не представляется возможным. Дело в том, что крышу в 2012 году отремонтировали на 45%, и эксперты не установили, попадал этот кусок фасада под ремонт или нет. А в администрации Железнодорожного района вообще сняли с себя всякую ответственность, напрямую мне заявив: "А почему он наверх не смотрел?"

В первоначальном заключении эксперт, устанавливая причины обрушения карниза, указал, что в результате исследования "выявлены множественные отступления от муниципального контракта, несоответствия проектно-сметной документации и строительным нормам и правилам (СНиП) при проведении капитального ремонта крыши и фасада". В результате осмотра дома специалист обнаружил следующие разрушения:

отслоение и отпадение штукатурки стен и карнизов;

выветривание швов;

многочисленные трещины шириной раскрытия до 2 мм;

трещины в карнизах со стороны проспекта Социалистический и проспекта Строителей;

со стороны дворового фасада — местами выпучивание и ослабление кирпичной кладки, выпадение отдельных кирпичей, трещины в карнизах.

Все это создает угрозу жизни и здоровью граждан и не соответствует требованиям механической безопасности, говорится в экспертизе. Эксперт заключил, что причиной возникновения выявленных дефектов и повреждений и, как следствие, обрушения карниза, является низкое качество выполненных строительных работ по ремонту фасада (карниза), а также выполнение их не в полном объеме, предусмотренном муниципальным контрактом.

Несмотря на это заключение, которое не опровергли и не поставили под сомнение, следствие до сих пор не решило вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Дмитрий Галецкий,

пострадавший:

У меня нет возможности привлечь к гражданской ответственности виновное лицо и взыскать компенсацию морального вреда за причинение мне тяжкого вреда здоровью. Я до сих пор прохожу лечение от полученной травмы, состояние моего здоровья значительно ухудшилось.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю на запрос altapress.ru о ситуации с расследованием сообщили:

По данному факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В рамках дела проведен ряд экспертиз, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. В настоящее время принято решение о приостановлении предварительного следствия, так как лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Адвокат пострадавшего Ольга Кобелева считает, что дело следует передать для расследования в СУ СКР по Алтайскому краю, поскольку в действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Ольга Кобелева,

адвокат пострадавшего:

Капитальный ремонт дома в 2012 году провела компания "Строй-Гарант". Арбитражный суд Алтайского края взыскал с подрядчика денежные средства за невыполненные работы, что подтверждает выводы эксперта о невыполнении условий муниципального контракта и выполнении работ ненадлежащего качества. Однако это не освобождает управляющую организацию от обязанностей по содержанию общего имущества дома. Для расследования причин несчастного случая комитет ЖКХ Барнаула собирал специальную комиссию, которая установила, что причиной обрушения фасада на Социалистическом, 130 послужила систематическая несвоевременная очистка наледи и снега управляющей организацией "УК "ЖЭУ №40 города Барнаула". Однако в материалах уголовного дела такой информации нет. До настоящего времени каких-либо действенных мер по установлению виновных лиц правоохранительные органы не проводят. Формально назначаются и проводятся экспертизы, выносятся формальные постановления о приостановлении производства по делу. Полагаю, что действия следователя незаконны и свидетельствуют о волоките и халатности.

Дмитрий Галецкий считает, что в затягивании и прекращении уголовного дела заинтересованы должностные лица правоохранительных органов, а также УК, компания "Строй-Гарант" и администрация города. Иначе, по его мнению, нельзя объяснить бездействие правоохранителей и то, что ответственные за произошедшее перекладывают вину на друг друга.

Пострадавший полагает, что к уголовной ответственности нужно привлечь как работников ООО "Строй-Гарант", так и управляющих организаций ООО "УК "ЖЭУ №40 города Барнаула", ОАО "УК "Доверие", которая обслуживала дом до 2015 года — то есть, в период злополучного ремонта. За произошедшее, по его мнению, должны понести наказание и сотрудники администраций района и города, которые должны контролировать качество выполнения таких работ. "Ответственность должна быть солидарной", — считает мужчина.

В ближайшее время Дмитрий намерен направить жалобу прокурору края Якову Хорошеву на бездействие органов следствия УМВД по Барнаулу с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц за халатность.