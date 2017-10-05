Кто возглавит фракции в новом созыве Барнаульской гордумы

Стало известно, кто возглавит фракции партий в Барнаульской городской думе (БГД). Это будут два предпринимателя, врач и юрист.
Самую многочисленную фракцию "Единой России" возглавит, как уже сообщалось ранее, 38-летний предприниматель Вячеслав Перерядов. Он новичок в БГД.
В остальных фракциях — по три депутата. КПРФ возглавит 57-летняя Елена Хрусталева, профессор Алтайского государственного медуниверситета, именно ее кандидатура рекомендована бюро крайкома. Она впервые стала депутатом.
"Справедливую Россию" возглавит 34-летняя Оксана Молодых, политолог и юрист, она уже работала в прошлом созыве. Сейчас Молодых также возглавляет приемную депутата Госдумы Александра Терентьева.
Объединение ЛДПР возглавит 51-летний предприниматель Алексей Скосырский, он также работал в прежнем созыве гордумы.
Напомним, ранее стало известно, что "Единая Россия" будет рекомендовать на пост председателя Галину Буевич, ректора Алтайского государственного института культуры, а на должность ее зама — Сергея Струченко.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.