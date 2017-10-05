Кто возглавит фракции в новом созыве Барнаульской гордумы

Самую многочисленную фракцию "Единой России" возглавит, как уже сообщалось ранее, 38-летний предприниматель Вячеслав Перерядов. Он новичок в БГД.

В остальных фракциях — по три депутата. КПРФ возглавит 57-летняя Елена Хрусталева, профессор Алтайского государственного медуниверситета, именно ее кандидатура рекомендована бюро крайкома. Она впервые стала депутатом.

"Справедливую Россию" возглавит 34-летняя Оксана Молодых, политолог и юрист, она уже работала в прошлом созыве. Сейчас Молодых также возглавляет приемную депутата Госдумы Александра Терентьева.

Объединение ЛДПР возглавит 51-летний предприниматель Алексей Скосырский, он также работал в прежнем созыве гордумы.

Напомним, ранее стало известно, что "Единая Россия" будет рекомендовать на пост председателя Галину Буевич, ректора Алтайского государственного института культуры, а на должность ее зама — Сергея Струченко.