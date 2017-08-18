Лариса Гузеева обрадовала поклонников передачи "Давай поженимся"

"Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что, мол, Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть", — сообщила телеведущая.

По ее словам, передача "Давай поженимся" в новом сезоне обязательно выйдет на "Первом канале".