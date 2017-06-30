Легкоатлет Сергей Шубенков получил приглашение на чемпионат мира

"Мы три дня назад получили приглашения для оформления британских виз на чемпионат мира. Документы еще не подавали, поскольку Сидорова вчера выступала, а Шубенков сейчас в Париже. Пока они находятся в процессе соревнований. Примерно через неделю, когда они вернутся в Россию, будет что-то ясно", — сказал менеджер спортсменов Павел Воронков.

Как уже сообщалось, ИААФ временно исключила Шубенкова и Сидорову из состава ВФЛА.