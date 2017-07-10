Лесной пожар перекинулся из Казахстана в Алтайский край

7 июля на территории Алтайского края и Павлодарской области Республики Казахстан потушили трансграничный лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Алтайского края.
Пожар возник на территории Павлодарской области из-за грозового разряда. Из-за сильного ветра он быстро стал распространяться и перешел в Алтайский край. Площадь пожара на территории края составила 2,04 га, в том числе, 1,09 га покрытые лесом.
Благодаря слаженным действиям с обеих сторон, пожар в течение часа был локализован. Затем его ликвидировали на покрытой лесом площади Республики Казахстан — 3 га.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.