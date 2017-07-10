Лесной пожар перекинулся из Казахстана в Алтайский край

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Происшествия

7 июля на территории Алтайского края и Павлодарской области Республики Казахстан потушили трансграничный лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Алтайского края.

Лесной пожар.
Лесной пожар. Фото: архив СОЛО "Алтайлес".

Пожар возник на территории Павлодарской области из-за грозового разряда. Из-за сильного ветра он быстро стал распространяться и перешел в Алтайский край. Площадь пожара на территории края составила 2,04 га, в том числе, 1,09 га покрытые лесом. 

Благодаря слаженным действиям с обеих сторон, пожар в течение часа был локализован. Затем его ликвидировали на покрытой лесом площади Республики Казахстан — 3 га.

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