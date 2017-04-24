Лето наступает: на Алтае потеплеет до +27

К середине недели температура воздуха в Алтайском крае прогреется до +27. Такой прогноз опубликовали специалисты Алтайского ЦГМС.
По данным синоптиков, днем 24 апреля и ночью 25 апреля в регионе сохранится неустойчивая погода с ветром и осадками.
Однако уже днем во вторник погода начнет улучшаться. В крае будет +11+16 (по западу до +21), в Барнауле — до +16. Без осадков.
В среду уже установится фактически летняя погода: днем по краю +22+27, в краевой столице — +23+25.
Пик тепла придется на четверг: днем в крае +23+28, в Барнауле +24+26. Без осадков.
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