100-литровый компот приготовят для гостей "Праздника урожая" в торговом центре "Пионер"

Масштабный "Праздник урожая" состоится в торгово-развлекательном центре "Пионер" 30 сентября. Организаторы фестиваля готовят много приятных сюрпризов гостям мероприятия, насыщенную программу от лучших творческих коллективов Барнаула.
В этот день будет зафиксирован новый рекорд Алтайского края – самый большой и полезный 100-литровый компот, приготовленный поварами блинной "Сковородовна". В рецептуре напитка только натуральные продукты: алтайские ягоды нового урожая – 30 кг, сахар – 40 кг и вода. Оценить рекордное блюдо смогут все желающие.
Одним рекордом "Праздник урожая" не ограничится – участники фестиваля встанут в самый большой барнаульский хоровод. Массовый танец помогут организовать песенный ансамбль "Русский Фреш" и танцевальный коллектив "Разгуляй".
Всех гостей ждут конкурсы и подарки от партнеров мероприятия: Барнаульского молочного комбината, блинной "Сковородовна", производителя детского питания "Модест", компании "Велкен" – производителя семечек "Зум-Зум", ювелирного салона "Золотофф", ресторана "Бургер Кинг", хобби-маркета "Hand Mad", журнала "Телепарк". Вход свободный.
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