Лица пришедших на акции 12 июня в Москве распознают с помощью камер

В Москве примут беспрецедентные меры безопасности при организации празднования Дня России 12 июня. В частности, впервые будут использоваться видеокамеры с функцией идентификации личности. Об этим "Интерфаксу" сообщили в столичном департаменте региональной безопасности.
По словам главы департамента Владимира Черникова, также власти будут использовать традиционные арочные металлодетекторы. Например, на акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова их будет установлено 35 штук. "Это позволит нам более серьезно контролировать ситуацию. Задача одна - чтобы люди чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул чиновник.
Ранее в МВД РФ отказались говорить, будут ли применяться системы распознавания лиц. "Использование любых технических средств является информацией ограниченного доступа", - заявила накануне "Известиям" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным издания, одной из таких систем распознавания, которую уже используют в некоторых регионах страны сотрудники полиции, стал разработанный в российской компании NTechLab высокотехнологичный программный комплекс. В его основе - самообучающаяся нейронная сеть на алгоритме FindFace. Система позволяет идентифицировать людей по определенному количеству признаков, а в случае необходимости - ввести дополнительные параметры, чтобы минимизировать ошибку.
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