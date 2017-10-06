Лизать запрещается: администрация барнаульского ТРЦ отказала в рекламе интим-салону

Сеть интим-магазинов "Леденец" заключила договор с рекламной компанией на показ 10-секундного ролика. Но как только он вышел в эфир, администрация "Пионера" заставила рекламщиков снять его, хотя сначала в устной форме согласовала размещение, говорит Ульянов.

Андрей Ульянов,

совладелец сети интим-магазинов "Леденец":

Мы устали от ханжества и предвзятого отношения некоторых представителей администраций различных организаций, с которыми периодически приходится контактировать по поводу аренды помещений, рекламы и т.п. В Барнауле что, как в СССР — секса нет?

Несколько дней рекламная компания вела переговоры с руководством ТРЦ по этому поводу, а 5 октября стало известно, что "Пионер" окончательно и бесповоротно запретил показ этого ролика. В итоге рекламщикам удалось договориться с руководством ТРЦ "Европа".

"Мы согласились на изменение места трансляции рекламы, но сам факт такого поведения администрации "Пионера" нас неприятно удивил. Что такого ужасного или неприличного в нашем ролике?", — говорит Андрей Ульянов.

В администрации "Пионера" рассказали, что, хотя LED-экран находится в собственности рекламной компании, ТРЦ не мог пропустить такую рекламу. Более, того в администрации центра утверждают, что сразу были против размещения ролика.

Евгений Ноздрачев,

директор по рекламе ТРЦ "Пионер":

У компании специфичный рынок и специфичная продукция, это вам не корнеплоды с грядки продавать. Именно поэтому к рекламе подобных товаров следует относиться с особой внимательностью, в рамках действующего законодательства, все-таки УФАС в Алтайском крае не дремлет, как показывает опыт известных барнаульских предприятий общепита. Именно поэтому я не понимаю сути претензии. Ежедневно наш торговый комплекс посещает аудитория около 20 тысяч человек, это в основном семейные пары с детьми. В этой связи мы не можем позволить себе размещать провокационную рекламу на территории ТРЦ "Пионер".

Андрей Ульянов говорит, что это далеко не первый подобный случай в его работе. Так, несколько месяцев назад во время процесса открытия нового магазина им отказывали в аренде помещений после того, как предприниматели сообщали о специфике своей деятельности. Кроме того, они сталкивались с хулиганством: прошлой зимой неизвестные постоянно резали рекламный баннер около магазина на Малахова, 164. "За этот период мы поменяли три баннера и каждый баннер ремонтировали (клеили) по 2-3 раза", — жалуется Ульянов.