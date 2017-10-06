Лизать запрещается: администрация барнаульского ТРЦ отказала в рекламе интим-салону

В редакцию altapress.ru обратился совладелец сети интим-магазинов "Леденец" и рассказал, что "пострадал от ханжества" руководства ТРЦ "Пионер". Администрация центра запретила показывать рекламу на LED-экране около здания, утверждает предприниматель.
Сеть интим-магазинов "Леденец" заключила договор с рекламной компанией на показ 10-секундного ролика. Но как только он вышел в эфир, администрация "Пионера" заставила рекламщиков снять его, хотя сначала в устной форме согласовала размещение, говорит Ульянов.
Андрей Ульянов,
совладелец сети интим-магазинов "Леденец":
Мы устали от ханжества и предвзятого отношения некоторых представителей администраций различных организаций, с которыми периодически приходится контактировать по поводу аренды помещений, рекламы и т.п. В Барнауле что, как в СССР — секса нет?
Несколько дней рекламная компания вела переговоры с руководством ТРЦ по этому поводу, а 5 октября стало известно, что "Пионер" окончательно и бесповоротно запретил показ этого ролика. В итоге рекламщикам удалось договориться с руководством ТРЦ "Европа".
"Мы согласились на изменение места трансляции рекламы, но сам факт такого поведения администрации "Пионера" нас неприятно удивил. Что такого ужасного или неприличного в нашем ролике?", — говорит Андрей Ульянов.
В администрации "Пионера" рассказали, что, хотя LED-экран находится в собственности рекламной компании, ТРЦ не мог пропустить такую рекламу. Более, того в администрации центра утверждают, что сразу были против размещения ролика.
Евгений Ноздрачев,
директор по рекламе ТРЦ "Пионер":
У компании специфичный рынок и специфичная продукция, это вам не корнеплоды с грядки продавать. Именно поэтому к рекламе подобных товаров следует относиться с особой внимательностью, в рамках действующего законодательства, все-таки УФАС в Алтайском крае не дремлет, как показывает опыт известных барнаульских предприятий общепита.
Именно поэтому я не понимаю сути претензии. Ежедневно наш торговый комплекс посещает аудитория около 20 тысяч человек, это в основном семейные пары с детьми. В этой связи мы не можем позволить себе размещать провокационную рекламу на территории ТРЦ "Пионер".
Андрей Ульянов говорит, что это далеко не первый подобный случай в его работе. Так, несколько месяцев назад во время процесса открытия нового магазина им отказывали в аренде помещений после того, как предприниматели сообщали о специфике своей деятельности. Кроме того, они сталкивались с хулиганством: прошлой зимой неизвестные постоянно резали рекламный баннер около магазина на Малахова, 164. "За этот период мы поменяли три баннера и каждый баннер ремонтировали (клеили) по 2-3 раза", — жалуется Ульянов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.