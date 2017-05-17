"Ломать систему прямо сверху": жительница Алейска рассказала, зачем хочет стать президентом

— Понимаете, у нас город маленький. Я сама была два раза сокращена. Эти глобальные сокращения, вы не представляете, настолько уже людей озлобили. Это унижение уже невозможно терпеть. Многие недовольны этой ситуацией. И что изменить? Как изменить? Почему я приняла такое "большое" решение? Потому что я считаю, что надо систему восстанавливать именно сверху.

Мы, люди, на местах общаемся, проводим совещания. Это нигде не показывают. Главы ничего этого не пускают в прессу. А мы на местах возмущаемся, теряем работу, здоровье. В школе поборы, в садах поборы. Это невозможная ситуация. Это просто крик души.

— Существуют традиционные способы начать заниматься политикой: через партии, движения. Почему вы этим путем не пошли? Избрание в президенты — очень важное решение. Необходим и политический опыт.

— Конечно, важное. Но я в Алейске живу уже 20 лет, и на данном уровне, на нашем городском сейчас уже работают дети прежних депутатов. Соответственно, что никто меня никуда не пустит.

Денег моих родителей хватило на то, чтобы получить высшее экономическое образование и пойти работать бухгалтером-экономистом.

— Может быть, стоило начать работу с муниципального уровня, если проблемы касаются Алейска, или с краевого, если считаете, что эти проблемы типичны для всего региона?

— Я считаю, правильнее систему "ломать" прямо сверху. Вот что хотите обо мне думайте. Политика для меня — это в целом государственное обустройство. Политика — это принятие законов. А вы посмотрите, какие законы принимают. Я буду платить налог государству за то, что у меня один ребенок и я не могу родить второго. А еще я должна платить налог или меня посадят в тюрьму за то, что я безработная.

— Эти законы еще не приняли пока.

— Вчера была буквально передача по второму каналу. Подрыгаются еще немного и примут.

— А как вы оцениваете свои шансы? Вы же наверняка понимаете, что будет сложно выиграть у президента Путина, имеющего высокий уровень поддержки у населения. Может быть, это решение для вас — способ заявить о своей позиции? Или вы будете бороться по-настоящему?

— Я буду бороться. И я буду доводить до людей, что они тоже могут бороться за улучшение своей жизни. Нужно и самим принимать решения. Нужно отстаивать свои позиции. Люди сами не просто должны сидеть на стуле, на кого-то надеяться, горючими слезами заливаться и ничего не делать.

Сегодня я встречаюсь с сотрудниками агитационной кампании. Мы уже вышли на поисковые странички в Вконтакте, в Твиттере, в Одноклассниках выставляем информацию, распространяем ее на обширную интернет-аудиторию. А затем собираемся выйти на Ютуб.

— Вы намерены в кампании делать ставку на работу в соцсетях, в интернет-пространстве?

— Нет, не только. Да, сейчас я работаю в интернете, но еще и хожу по городу, разговариваю с людьми.

— У вас есть уже команда единомышленников, штаб?

— Да, есть. Это молодые люди. Их немного. Но именно они сейчас занимаются рассылками по интернету. А по организациям я сама хожу.

— Любая избирательная кампания, тем более федерального уровня, предполагают серьезные затраты. Как вы намерены обеспечивать финансирование?

— Собираюсь у людей просить.

Елена Климашкина добавила, что в Алейске она работала в комитете по образованию Алейска, Алейского района, "по договорам — в ЦРБ, на стадионе".

Елена Климашкина:

Работала и на двух работах, потому что вы же понимаете, что 8 тыс. рублей — это не зарплата.

Справка

Кандидат на пост президента России:

должен быть не моложе 35 лет,

обязан постоянно проживать в РФ не менее 10 лет,

не должен находиться в местах лишения свободы или иметь непогашенную судимость по тяжкому преступлению,

не может баллотироваться на третий срок подряд,

не должен иметь гражданство другого государства или вид на жительство.

Кандидаты на должность президента могут быть выдвинуты двумя способами:

1. Политическими партиями, которые представлены в Госдуме или региональных заксобраниях.

2. В порядке самовыдвижения. В этом случае его кандидатуру должна поддержать инициативная группа числом не менее 500 избирателей. При этом самовыдвиженцы должны представить в ЦИК 300 тыс. подписей в свою поддержку или 100 тыс. (если являются членами непарламентских партий).