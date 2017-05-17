"Ломать систему прямо сверху": жительница Алейска рассказала, зачем хочет стать президентом

Жительница Алейска Елена Климашкина, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента России, в коротком интервью объяснила altapress.ru, почему приняла такое радикальное решение.
— Понимаете, у нас город маленький. Я сама была два раза сокращена. Эти глобальные сокращения, вы не представляете, настолько уже людей озлобили. Это унижение уже невозможно терпеть. Многие недовольны этой ситуацией. И что изменить? Как изменить? Почему я приняла такое "большое" решение? Потому что я считаю, что надо систему восстанавливать именно сверху.
Мы, люди, на местах общаемся, проводим совещания. Это нигде не показывают. Главы ничего этого не пускают в прессу. А мы на местах возмущаемся, теряем работу, здоровье. В школе поборы, в садах поборы. Это невозможная ситуация. Это просто крик души.
— Существуют традиционные способы начать заниматься политикой: через партии, движения. Почему вы этим путем не пошли? Избрание в президенты — очень важное решение. Необходим и политический опыт.
— Конечно, важное. Но я в Алейске живу уже 20 лет, и на данном уровне, на нашем городском сейчас уже работают дети прежних депутатов. Соответственно, что никто меня никуда не пустит.
Денег моих родителей хватило на то, чтобы получить высшее экономическое образование и пойти работать бухгалтером-экономистом.
— Может быть, стоило начать работу с муниципального уровня, если проблемы касаются Алейска, или с краевого, если считаете, что эти проблемы типичны для всего региона?
— Я считаю, правильнее систему "ломать" прямо сверху. Вот что хотите обо мне думайте. Политика для меня — это в целом государственное обустройство. Политика — это принятие законов. А вы посмотрите, какие законы принимают. Я буду платить налог государству за то, что у меня один ребенок и я не могу родить второго. А еще я должна платить налог или меня посадят в тюрьму за то, что я безработная.
— Эти законы еще не приняли пока.
— Вчера была буквально передача по второму каналу. Подрыгаются еще немного и примут.
— А как вы оцениваете свои шансы? Вы же наверняка понимаете, что будет сложно выиграть у президента Путина, имеющего высокий уровень поддержки у населения. Может быть, это решение для вас — способ заявить о своей позиции? Или вы будете бороться по-настоящему?
— Я буду бороться. И я буду доводить до людей, что они тоже могут бороться за улучшение своей жизни. Нужно и самим принимать решения. Нужно отстаивать свои позиции. Люди сами не просто должны сидеть на стуле, на кого-то надеяться, горючими слезами заливаться и ничего не делать.
Сегодня я встречаюсь с сотрудниками агитационной кампании. Мы уже вышли на поисковые странички в Вконтакте, в Твиттере, в Одноклассниках выставляем информацию, распространяем ее на обширную интернет-аудиторию. А затем собираемся выйти на Ютуб.
— Вы намерены в кампании делать ставку на работу в соцсетях, в интернет-пространстве?
— Нет, не только. Да, сейчас я работаю в интернете, но еще и хожу по городу, разговариваю с людьми.
— У вас есть уже команда единомышленников, штаб?
— Да, есть. Это молодые люди. Их немного. Но именно они сейчас занимаются рассылками по интернету. А по организациям я сама хожу.
— Любая избирательная кампания, тем более федерального уровня, предполагают серьезные затраты. Как вы намерены обеспечивать финансирование?
— Собираюсь у людей просить.
Елена Климашкина добавила, что в Алейске она работала в комитете по образованию Алейска, Алейского района, "по договорам — в ЦРБ, на стадионе".
Елена Климашкина:
Работала и на двух работах, потому что вы же понимаете, что 8 тыс. рублей — это не зарплата.
Справка
Кандидат на пост президента России:
- должен быть не моложе 35 лет,
- обязан постоянно проживать в РФ не менее 10 лет,
- не должен находиться в местах лишения свободы или иметь непогашенную судимость по тяжкому преступлению,
- не может баллотироваться на третий срок подряд,
- не должен иметь гражданство другого государства или вид на жительство.
Кандидаты на должность президента могут быть выдвинуты двумя способами:
1. Политическими партиями, которые представлены в Госдуме или региональных заксобраниях.
2. В порядке самовыдвижения. В этом случае его кандидатуру должна поддержать инициативная группа числом не менее 500 избирателей. При этом самовыдвиженцы должны представить в ЦИК 300 тыс. подписей в свою поддержку или 100 тыс. (если являются членами непарламентских партий).
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