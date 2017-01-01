Лучше чем в Европе: Ракшин рассказал подробности лыжного марафона в Белокурихе

1 Как будет организован марафон?

В этом году дистанция будет увеличена на 5 км (напомним, что в прошлом году длина трасса составляла 45 км). Также немного изменился маршрут: теперь участники будут финишировать при въезде в село Черновая, в обход самого посёлка. На финише построят небольшой городок — теплые раздевалки, кафе, туалеты и парковку. А на развлекательной площадке гостей праздника ждет концерт.

Стартовать будут у маральника "Никольское" с 9.00 до 10.00 часов. Участники побегут дистанцию классическим стилем.