Лучше чем в Европе: Ракшин рассказал подробности лыжного марафона в Белокурихе

5 марта в Белокурихе пройдет 50-километровый лыжный марафон. В этом году организаторы ожидают более 1500 участников. Гендиректор торговой сети "Мария-Ра" Александр Ракшин рассказал подробности предстоящего спортивного праздника.
В этом году дистанция будет увеличена на 5 км (напомним, что в прошлом году длина трасса составляла 45 км). Также немного изменился маршрут: теперь участники будут финишировать при въезде в село Черновая, в обход самого посёлка. На финише построят небольшой городок — теплые раздевалки, кафе, туалеты и парковку. А на развлекательной площадке гостей праздника ждет концерт.
Стартовать будут у маральника "Никольское" с 9.00 до 10.00 часов. Участники побегут дистанцию классическим стилем.
Через каждые 10 км поставят оборудованные печками юрты, где участников будут кормить маральим мясом и поить горячим чаем.
Организаторы учли прошлогодние ошибки, и теперь на каждом пункте питания на случай непредвиденных ситуаций оставят набор запасного лыжного инвентаря. Также на всей дистанции будут дежурить медики — на старте, финише, на пунктах питания и в двух патрульных вертолетах. Каждую юрту оборудуют рацией и спутниковой связью, так как сотовая практически не ловит на дистанции. Кроме этого, у юрт будут дежурить организаторы на снегоходах.
Вещи участников бесплатно доставят от старта к финишу.
На марафон приедут лыжники не только из Алтайского края, но и из Новосибирска, Кемеровской области, Швейцарии и Германии. А один из спонсоров, компания "Mars", соберет команду своих работников со всей России для участия в лыжном забеге и приедет в Белокуриху.
Участники получат медали "За заботу о своём здоровье" и памятные сувениры от "Марии-Ра" и её партнеров.
Комментарии
Александр Ракшин,
гендиректор "Мария-Ра":
Эта трасса одна из самых интересных в России. Скоро она будет одной из самых интересных в Европе. Если мы будем правильно организовывать марафон, то иностранцы сами к нам приедут. Физкультурный туризм набрал большие обороты во всем мире. Мы не ставим целью привлечение иностранцев, прежде всего мы хотим дать возможность оздоровления жителям нашего края.
Принять участие в марафоне может каждый желающий. Для этого необходимо сделать стартовый взнос в 100 рублей и зарегистрироваться на сайте www.maria-ra.ru, заполнив специальную форму, либо по телефону горячей линии 8-800-1000-810 (звонок бесплатный). Заявки на участие принимаются с 10 февраля по 1 марта. Перечислить взнос нужно на указанные ниже реквизиты в любом отделении Сбербанка РФ либо через банкомат на банковскую карту руководителя краевой федерации лыжных гонок Глумова Бориса Германовича. Номер карты 4276 0200 1171 0503 (Сбербанк).
Стартовый взнос чисто символический, и нужен для того, чтобы точно знать, сколько человек приедет. Это поможет организаторам рассчитать количество призов и продуктов. Если человек едет на организованном "Мария-Ра" автобусе, то у него стартовый взнос уже включен в стоимость проезда.
Тем, кто решит участвовать в марафоне, Александр Ракшин для подготовки рекомендует чаще бывать на "Трассе здоровья" в Барнауле.
К месту старта 5 марта будет организована отправка автобусов:
В 5.00 – Барнаул, пр. Ленина, 55.ю "ЦУМ" — маральник "Никольское". Стоимость проезда туда-обратно — 510 рублей.
В 6.00 – Бийск, пер. Коммунарский, 18, от магазина "Мария-Ра" до маральника "Никольское" — 250 рублей.
В 7.00 – Белокуриха, ул. Советская, 7, "Мария-Ра" — маральник "Никольское" — 210 рублей.
В 8.00 – село Алтайское, ул. Советская, 5, магазин "Мария-Ра" — маральник "Никольское" — 110 рублей.
Для бронирования мест в автобусе необходимо до 1 марта при регистрации оплатить проезд.
Комментарий
Несмотря на то, что марафон пройдет всего во второй раз, у него уже появились постоянные участники.
Александр Черный,
главный редактор журнала "Телепарк", лыжник-физкультурник:
Прошлогодний лыжный марафон в Белокурихе стал для меня первым в жизни и, естественно, до старта были определённые опасения: а сдюжу ли? И сдюжил! Даже остался вполне доволен собой, хотя на единственном, но очень затяжном подъеме (его так хочется назвать перевалом) пришлось туго! Зато на финише нахлынули прекрасные эмоции, знакомые всем, кто преодолевал какие-то сомнения и побеждал в первую очередь себя самого: "есть полтинник!" Не обойдусь без похвалы в адрес организаторов - первый блин не получился комом и были созданы комфортные условия для всех многочисленных участников. Привезли, встретили, переобули-переодели, на трассе покормили, чаем напоили, сувениры вручили и отправили восвояси с пожеланиями возвращаться. Что ж, жду марта и надеюсь, что погода не подведет. А я уж справлюсь - не впервой!
Чтобы быть участником, не нужно быть профессиональным спортсменом. Если вы любите лыжи и красивую природу Алтая, марафон в Белокурихе ждет вас.
Цифра
В 2016 году в марафоне приняли участие 703 человека.
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