Лучшие рекламные ролики мира покажут в Барнауле.*.

Мы выбрали для вас только лучшее — ролики, которые без преувеличения можно назвать произведениями искусства. Это настоящие мини-шедевры кинематографа – истории с оригинальным сюжетом, необычными идеями, блестящей режиссурой, неожиданными креативными решениями. Где-то комичные, где-то грустные и драматичные, с налетом эротики, а иногда философские, заставляющие задуматься над важными жизненными вещами – на любой вкус!

Любители смешной и остроумной рекламы смогут увидеть видео из коллекции АВС Show на большом экране кинотеатра Pioneer cinema (пр. Ленина, 102-в) в формате Full HD.

Кроме просмотра гостей ждут интересные тематические зоны и подарки от партнеров проекта, дегустация напитков и других вкусностей.

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*Победители международных фестивалей креативности CLIO Awards 2015-2016 г.