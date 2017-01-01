Максим Фадеев раскрыл подробности жизни Юлии Савичевой за рубежом

В течение долгого времени Савичева живет с мужем в Португалии. Фадеев рассказал, что певица просто уехала в отпуск, так как много лет работала без отдыха.

"Юлька 12 лет пахала без отдыха — у нее было две недели отпуска в год. Она просто пришла и сказала, что хочет отдохнуть, побыть с семьей и написать альбом. Я спокойно ее отпустил, они работают и кайфуют, купаются в океане, радуются жизни", — отметил Фадеев.

По мнению композитора, артистка сможет успешно вернуться на эстраду, потому что у нее большая аудитория слушателей. "Она пишет альбом, у нее очень талантливый муж-музыкант. Я представляю, как они сидят в доме, пишут, это же творчество. По молодости мы со своей женой тоже закрывались, придумывали, сочиняли, и никто не нужен при этом", — объяснил продюсер.

Савичева ведет блог, в котором рассказывает поклонникам о жизни на берегу океана. "Я все время в движении, путешествую по самым живописным местам. Даже немного загорела... Еще большая часть материала для нового альбома практически записана. Практически, потому что все время все переделываю. Знаешь, бывает, что все нравится, а на следующий день все уже не так. Отпуск, это, конечно, хорошо, но в Москве меня ждут. И не только в Москве. Потеряли, беспокоятся", - писала Юлия, выкладывая кадры из солнечной Португалии.

Накануне в СМИ появились сообщения о прибавлении в семье певицы. "Всё чушь. Это делает пара странных людей — они всё время писали враньё, звонили моей маме, представлялись другими людьми, а потом писали. Эта информация не имеет никакого отношения к реальности", — сказал Максим Фадеев.