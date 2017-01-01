Четырехлетняя видеоблогерша из Барнаула вместо иска от англичан получит подарки

Представители торговой марки Gelli Baff из Великобритании написали письмо жительнице Барнаула Ольге Козодой, которая вместе с 4-летней дочкой Ариной ведут собственный видеоблог. Англичане отреагировали на ролик, где мама с ребенком изготавливали из памперсов желейный цветной снег для купания — такой, какой делает Gelli Baff. Эту историю рассказывает "Комсомольская правда. Барнаул"
4-летняя Ариша из Барнаула вместе с мамой Ольгой год назад начали вести собственный детский видеоблог Arina Kids channel — ставят опыты, дают советы, делают обзоры товаров. А в мае прошлого года они решили изготовить желейный цветной снег, как Gelli Baff. Игры под этой торговой маркой в наших магазинах не продаются. Купить их можно только за рубежом или через интернет. И один из видов продукции – как раз желейный снег: порошок сыпят в ванну с водой - жидкость за несколько минут превращается в желеобразную массу. В описании к своему ролику видеоблогерши так и указали "делаем "Джелли Бафф".
Спустя восемь месяцев на электронную почту Ольге пришло письмо из Великобритании от представителей торговой марки Gelli Baff. В нем говорилось о том, чтобы Ольга и ее дочь изменили описание к видео, так как в нем не применяется их продукт. А использование названия без самого продукта запрещено.
Сначала Ольге стало не по себе - незаконное использование торговой марки могло грозить миллионными штрафами. Но в том же письме представители компании обещали прислать свою продукцию для съемок новых роликов, разумеется, если блогерши выполнят их условие.
Жительница Барнаула сообщила свой адрес. И недавно ей пришло письмо с подтверждением того, что посылка отправлена. Что в ней, пока не известно, но ее масса составляет 900 грамм.
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