Маразмы благоустройства

Сегодня, 06:01.
Жизнь

Соблюдение некоторых сводов правил строительства иногда приводит к казусам. От таких находчивых решений строители только разводят руками.

Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.

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