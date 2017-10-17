Маразмы благоустройства

Соблюдение некоторых сводов правил строительства иногда приводит к казусам. От таких находчивых решений строители только разводят руками.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
Строительные маразмы. Фото: fishki.net.
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