"Мария-Ра" обновит "Трассу здоровья" и разыграет призы на сумму более 2 млн рублей

Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ремонт моста на "Трассе здоровья". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В этом году на "Трассе здоровья" решено благоустроить территорию. Особое внимание уделят мосту через шоссе Ленточный бор. За 12 лет его покрытие износилось, поэтому мост ремонтируют полностью. Работники убирают старое гнилое основание и укладывают новые брусья, обработанные антисептиком.

Максим Александров,

представитель компании "Мария-Ра":

Длина моста — 40 метров. За 4 дня мы обновляем по 10 метров покрытия. Скоро будем работать по ночам, когда транспорта под мостом меньше. В этом случае никакой выпавший гвоздик не повредит машины. Старое покрытие положили неправильно, оно не проветривалось, а в щелях скапливалась грязь. После нашего ремонта мост прослужит еще минимум 15 лет.

Профессионалам помогают и волонтеры. Большинство помощников приезжают вечером и выполняют несложную работу: уносят старые доски и покрывают брусья антисептиком. Чтобы стать волонтером, нужно обратится к представителям компании, которые ежедневно работают на лыжной базе "Динамо".

Андрей Куликов,

волонтер:

Я люблю заниматься спортом, особенно кататься на лыжах зимой. Идея отремонтировать мост мне сразу понравилась, поэтому я решил помочь. Приятно самому приложить руки к работе и, так сказать, войти в историю.

К осенне-зимнему сезону готовят не только мост, но и саму "Трассу здоровья". На все работы выдели около 300 тыс. рублей. Представители торговой сети несколько раз косили траву, заделывали ямы и убирали мусор. На трассе поставили несколько новых лавочек. В ближайшие дни установят дополнительные беседки на 5-м километре "Трассы здоровья".

В "День ходьбы" на "Трассе здоровья" пройдет розыгрыш. Чтобы стать его участником, нужно принести в день праздника чеки из любого магазина "Мария-Ра" на сумму от 300 рублей от покупок, совершенных с 1 сентября. На них нужно написать фамилию, имя, отчество и телефон. Чеки следует сбросить в лототрон на 5 километре трассы здоровья. 25 сентября в 21-00 в прямом эфире будут разыграны призы на сумму более 2 млн. рублей.

Павел Попов,

представитель компании "Мария-Ра":

24 сентября мы устраиваем неофициальное закрытие летнего сезона под названием "День ходьбы". Это отличная возможность хорошо отдохнуть, подышать свежим воздухом и зарядиться огромным количеством энергии. Здесь же можно будет принять участие в розыгрыше 10 велосипедов, стоимостью более 40 тыс. рублей каждый, 100 профессиональных карбоновых палочек для скандинавской ходьбы и других подарков от партнеров.

На "Дне ходьбы" гости сами выбирают способ передвижения — скандинавская ходьба, прогулочный шаг, бег или велосипед. В прошлом году в празднике участвовали почти 3,5 тыс. человек.