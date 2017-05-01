Май на Алтае начнется с ветра, дождя и мокрого снега

1 мая на Алтае ожидаются дожди и мокрый снег. По сравнению с прошлой неделей, будет довольно холодно: до +11 °С в Алтайском крае и на пару градусов больше в Республике Алтай.

Погода на 1 мая В Алтайском крае: температура воздуха утром +1...+6 °С , днем +6...+11 °С ;

, днем ; в отдельных районах дождь, по северу местами с мокрым снегом;

ветер северо-западный, 5-10 м/с, с усилением до 15-20 м/с. В Барнауле: температура воздуха утром около 0 °С , днем +7...+9 °С ;

, днем ; временами дождь, утром возможен мокрый снег;

ветер северо-западный, возможны порывы до 10-15 м/с. В Республике Алтай: температура воздуха днем +13…+18 °С , местами +8…+13 °С ;

, местами ; облачно с прояснениями, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом;

ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем до 20 м/с, в горах и на перевалах до 26 м/с.