Май на Алтае начнется с ветра, дождя и мокрого снега

1 мая на Алтае ожидаются дожди и мокрый снег. По сравнению с прошлой неделей, будет довольно холодно: до +11 °С в Алтайском крае и на пару градусов больше в Республике Алтай.
Погода на 1 мая
В Алтайском крае:
- температура воздуха утром +1...+6 °С, днем +6...+11 °С;
- в отдельных районах дождь, по северу местами с мокрым снегом;
- ветер северо-западный, 5-10 м/с, с усилением до 15-20 м/с.
В Барнауле:
- температура воздуха утром около 0 °С, днем +7...+9 °С;
- временами дождь, утром возможен мокрый снег;
- ветер северо-западный, возможны порывы до 10-15 м/с.
В Республике Алтай:
- температура воздуха днем +13…+18 °С, местами +8…+13 °С;
- облачно с прояснениями, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом;
- ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем до 20 м/с, в горах и на перевалах до 26 м/с.
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