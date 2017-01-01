МЧС: на Алтай придет вторая волна шторма

21 февраля ожидается вторая волна сильного ветра с порывами 15-20 м/с, местами 25-27 м/с. Синоптики прогнозируют сильную метель. Это приведёт к осложнению обстановки на дорогах Алтайского края. Ухудшение погоды начнется утром, пик шторма придется на вторую половину дня.

МЧС настоятельно рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов.

Напомним, что в Алтайском крае ограничено движение для большегрузного автотранспорта и рейсовых автобусов. Из-за сильного бокового ветра и отсутствия видимости в 19 районах края 15 участков дорог регионального и межмуниципального значения продолжают оставаться закрытыми. Список перекрытых дорог в Алтайском крае можно посмотреть здесь.

Куда обратиться?

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный "Алтайавтодора": (3852) 36-31-69;

дежурный управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Алтайскому краю: (3852) 39-35-86.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, звоните в пожарно-спасательную службы МЧС России - 101.