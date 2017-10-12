МЧС: прогноз погоды на неделю в Алтайском крае

Осадки ожидаются только в конце периода.

В течение недели на дорогах возможен гололед, в утренние часы туман. Из-за за этого на трассах могут возникнуть дорожно-транспортные происшествия.

По данным МЧС, на территории края сохранится риск техногенных и бытовых пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и при использовании обогревательных приборов. Степных и лесных пожаров в течение периода будет меньше.