МЧС: прогноз погоды на неделю в Алтайском крае

В Алтайском крае с 13 по 19 октября воздух прогреется до +7…+12 С. Ночью температура опустится до +2…+7 С. Большую часть недели осадков не прогнозируется, сообщает региональное управление МЧС.
Осадки ожидаются только в конце периода.
В течение недели на дорогах возможен гололед, в утренние часы туман. Из-за за этого на трассах могут возникнуть дорожно-транспортные происшествия.
По данным МЧС, на территории края сохранится риск техногенных и бытовых пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и при использовании обогревательных приборов. Степных и лесных пожаров в течение периода будет меньше.
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