МЧС по Алтайскому краю предупредило о ливнях с грозами и градом

В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить автовладельцам: мокрое дорожное полотно и плохая видимость при сильных осадках способны спровоцировать ДТП и автомобильные пробки, говорится в сообщении МЧС. Гроза может вызвать аварии в энергохозяйстве и навредить человеку.

Непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

Если идёт град:

по возможности не выходите из дома, держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовыми явлениями;

находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

не пытайтесь найти укрытие под деревьями, поскольку велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви, что может нанести вам дополнительные повреждения;

если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза. Если позволяют габариты салона, лучше всего лечь на пол;

ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, исключить расположение автотранспорта вблизи старых деревьев, балконов.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.