МЧС по Алтайскому краю предупредило о ливнях с грозами и градом

По данным синоптиков, в Алтайском крае в предгорных районах днём 30 июня местами ожидается очень сильный дождь, гроза, сопровождающиеся выпадением града. Специалисты МЧС по Алтайскому краю напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности.
В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить автовладельцам: мокрое дорожное полотно и плохая видимость при сильных осадках способны спровоцировать ДТП и автомобильные пробки, говорится в сообщении МЧС. Гроза может вызвать аварии в энергохозяйстве и навредить человеку.
Непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.
Если идёт град:
- по возможности не выходите из дома, держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовыми явлениями;
- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);
- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, поскольку велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви, что может нанести вам дополнительные повреждения;
- если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза. Если позволяют габариты салона, лучше всего лечь на пол;
- ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, исключить расположение автотранспорта вблизи старых деревьев, балконов.
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
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