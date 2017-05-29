Медведев отметил высокую явку на праймериз "Единой России"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование партии "Единая Россия" говорит об интересе граждан к избирательной кампании и кандидатам- "единороссам", пишет "Интерфакс".
"Явка на наших предварительных выборах, предварительном голосовании даже лучше, чем на предварительном голосовании по выборам в Государственную Думу в соответствующих регионах" — сказал Медведев на подведении итогов Единого дня предварительного голосования партии.
Премьер выразил мнение, что это означает сохранение интереса к избирательной кампании и кандидатам от "Единой России". Он также призвал руководство партии внимательно следить за тем, чтобы обещания, данные в ходе праймериз, полностью выполнялись их участниками в ходе и после выборов.
"Нельзя допустить дискредитации тех позиций, которые формировались кандидатами в ходе предварительного голосования. Эти обещания кандидат должен пронести до окончания выборов", — сказал Медведев.
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