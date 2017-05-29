Медведев отметил высокую явку на праймериз "Единой России"

258
Сегодня, 09:26.
Политика

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование партии "Единая Россия" говорит об интересе граждан к избирательной кампании и кандидатам- "единороссам", пишет "Интерфакс".

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru.

"Явка на наших предварительных выборах, предварительном голосовании даже лучше, чем на предварительном голосовании по выборам в Государственную Думу в соответствующих регионах" — сказал Медведев на подведении итогов Единого дня предварительного голосования партии.

Премьер выразил мнение, что это означает сохранение интереса к избирательной кампании и кандидатам от "Единой России". Он также призвал руководство партии внимательно следить за тем, чтобы обещания, данные в ходе праймериз, полностью выполнялись их участниками в ходе и после выборов.

"Нельзя допустить дискредитации тех позиций, которые формировались кандидатами в ходе предварительного голосования. Эти обещания кандидат должен пронести до окончания выборов", — сказал Медведев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров