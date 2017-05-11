Медведев пообещал сравнять МРОТ с уровнем прожиточного минимума за два года

Заявление было сделано председателем правительства Дмитрием Медведевым в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия" на выборах в депутаты Госдумы седьмого созыва, сообщается на сайте кабинета министров.

По словам российского премьер-министра, увеличение МРОТ произойдет поэтапно. Медведев добавил, что с 1 июля минимальная зарплата вырастает до 7800 рублей, пишет znak.com.

Ранее во время отчета перед депутатами Госдумы Медведев заявлял, что МРОТ сравняется с уровнем прожиточного минимума в ближайшие годы. 2 мая премьер распорядился до 20 мая подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.

Факт

В прошлом году МРОТ в России составлял 7,5 тыс. рублей. Между тем прожиточный минимум в РФ, согласно данным Росстата, в IV квартале 2016 года составлял 9 тыс. 691 рубль на человека.