Медведев призвал все страны объединиться для борьбы с ИГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал все страны объединить усилия в борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". Об этом он заявил в интервью алжирскому информагентству APS, сообщает сайт правительства.
"Сегодня распространение терроризма — это действительно глобальный вызов. Противостоять ему можно только вместе. Скоординированно, объединив все возможные силы. Опять же опираясь на международное право. Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГ и прочих экстремистских группировок, которые, без преувеличения, бросили вызов человеческой цивилизации",— сказал Медведев.
Медведев также отметил общность взглядов российских и алжирских властей в области глобального терроризма и транснациональной организованной преступности.
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