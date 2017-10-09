Медведев призвал все страны объединиться для борьбы с ИГ

"Сегодня распространение терроризма — это действительно глобальный вызов. Противостоять ему можно только вместе. Скоординированно, объединив все возможные силы. Опять же опираясь на международное право. Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГ и прочих экстремистских группировок, которые, без преувеличения, бросили вызов человеческой цивилизации",— сказал Медведев.

Медведев также отметил общность взглядов российских и алжирских властей в области глобального терроризма и транснациональной организованной преступности.