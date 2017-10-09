Медведев призвал все страны объединиться для борьбы с ИГ

Сегодня, 08:54.
Политика

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал все страны объединить усилия в борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". Об этом он заявил в интервью алжирскому информагентству APS, сообщает сайт правительства.

Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году.
Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"Сегодня распространение терроризма — это действительно глобальный вызов. Противостоять ему можно только вместе. Скоординированно, объединив все возможные силы. Опять же опираясь на международное право. Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГ и прочих экстремистских группировок, которые, без преувеличения, бросили вызов человеческой цивилизации",— сказал Медведев.

Медведев также отметил общность взглядов российских и алжирских властей в области глобального терроризма и транснациональной организованной преступности.

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