"МегаФон" опроверг "теорию Доширака": дорогие смартфоны покупают не на последние деньги

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Сегодня, 16:28.
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"МегаФон" провел анализ пользовательских предпочтений владельцев самых дорогих смартфонов Apple и Samsung и опроверг народную гипотезу, что дорогой смартфон покупается на последние деньги. Пользователи дорогих гаджетов тратят заметно больше денег на услуги связи и много путешествуют по миру. 

Apple.
Apple. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Есть распространенное мнение, что после покупки самой последней модели Apple iPhone его владелец остается практически без денег – залазит в долговую яму, начинает отказывать себе во всем и вынужден питаться исключительно лапшой быстрого приготовления. Аналитики "МегаФона" решили проверить эту гипотезу и сравнили активность владельцев самых "топовых" смартфонов – Apple iPhone 7/7 Plus и Samsung Galaxy S7/S7 EDGE, а также обычного пользователя смартфона.

Выяснилось, что практически во всех "дисциплинах" пользователи Apple iPhone 7 качают, разговаривают и платят за услуги связи в два раза больше владельцев флагманских смартфонов Samsung, не говоря уже про сравнение с пользователями обычных смартфонов. Более того, владельцы седьмых "айфонов" намного чаще выезжают в другие страны на отдых, что полностью опровергает "теорию Доширака". 

Пользователь Apple iPhone 7/7 Plus Samsung Galaxy S7/S7 EDGE Смартфоны в среднем
3G/4G интернет, Гб  6,4 3,6 1,9
Разговоры, мин. 805 609 355
Исходящие SMS, шт. 44 40 27
3G/4G интернет в роуминге, Мб 4451 460 84
В каком числе стран побывали 20 13 -
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