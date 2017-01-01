"МегаФон" опроверг "теорию Доширака": дорогие смартфоны покупают не на последние деньги

"МегаФон" провел анализ пользовательских предпочтений владельцев самых дорогих смартфонов Apple и Samsung и опроверг народную гипотезу, что дорогой смартфон покупается на последние деньги. Пользователи дорогих гаджетов тратят заметно больше денег на услуги связи и много путешествуют по миру.
Есть распространенное мнение, что после покупки самой последней модели Apple iPhone его владелец остается практически без денег – залазит в долговую яму, начинает отказывать себе во всем и вынужден питаться исключительно лапшой быстрого приготовления. Аналитики "МегаФона" решили проверить эту гипотезу и сравнили активность владельцев самых "топовых" смартфонов – Apple iPhone 7/7 Plus и Samsung Galaxy S7/S7 EDGE, а также обычного пользователя смартфона.
Выяснилось, что практически во всех "дисциплинах" пользователи Apple iPhone 7 качают, разговаривают и платят за услуги связи в два раза больше владельцев флагманских смартфонов Samsung, не говоря уже про сравнение с пользователями обычных смартфонов. Более того, владельцы седьмых "айфонов" намного чаще выезжают в другие страны на отдых, что полностью опровергает "теорию Доширака".
|Пользователь
|Apple iPhone 7/7 Plus
|Samsung Galaxy S7/S7 EDGE
|Смартфоны в среднем
|3G/4G интернет, Гб
|6,4
|3,6
|1,9
|Разговоры, мин.
|805
|609
|355
|Исходящие SMS, шт.
|44
|40
|27
|3G/4G интернет в роуминге, Мб
|4451
|460
|84
|В каком числе стран побывали
|20
|13
|-
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