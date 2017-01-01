"МегаФон" опроверг "теорию Доширака": дорогие смартфоны покупают не на последние деньги

Есть распространенное мнение, что после покупки самой последней модели Apple iPhone его владелец остается практически без денег – залазит в долговую яму, начинает отказывать себе во всем и вынужден питаться исключительно лапшой быстрого приготовления. Аналитики "МегаФона" решили проверить эту гипотезу и сравнили активность владельцев самых "топовых" смартфонов – Apple iPhone 7/7 Plus и Samsung Galaxy S7/S7 EDGE, а также обычного пользователя смартфона.

Выяснилось, что практически во всех "дисциплинах" пользователи Apple iPhone 7 качают, разговаривают и платят за услуги связи в два раза больше владельцев флагманских смартфонов Samsung, не говоря уже про сравнение с пользователями обычных смартфонов. Более того, владельцы седьмых "айфонов" намного чаще выезжают в другие страны на отдых, что полностью опровергает "теорию Доширака".