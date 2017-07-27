Мэр французского города съел крысу, проиграв пари

Мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дайо публично съел крысу, выполнив свое обещание, данное им после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной".
Мэр не верил в то, что парижский клуб после домашней победы (4:0) не сможет пройти каталонцев и сообщил, что в этом случае съест крысу, а также проголосует на предстоящих президентских выборах за кандидата от левых Жан-Люка Меланшона.
В ответном матче "Барселона" сенсационно выиграла со счетом 6:1 и прошла дальше. По словам Дайо, вторую половину своего обещания он выполнять не стал, пишет "Росбалт".
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