Мэр французского города съел крысу, проиграв пари

Мэр не верил в то, что парижский клуб после домашней победы (4:0) не сможет пройти каталонцев и сообщил, что в этом случае съест крысу, а также проголосует на предстоящих президентских выборах за кандидата от левых Жан-Люка Меланшона.

В ответном матче "Барселона" сенсационно выиграла со счетом 6:1 и прошла дальше. По словам Дайо, вторую половину своего обещания он выполнять не стал, пишет "Росбалт".