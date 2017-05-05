Мэр Горно-Алтайска попросил суд рассматривать его дело в другом регионе

На заседании подсудимый просил отстранить от рассмотрения дела всех судей Горно-Алтайского горсуда и отправить дело в другой субъект федерации. Суд ему отказал, а защита объявила о намерении обжаловать решение. Также адвокат безуспешно просил суд отменить для мэра домашний арест. Очередное заседание состоится 15 мая.

Напомним, по версии следствия, Облогин похитил принадлежащий мэрии автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, незаконно изъял средства из бюджета на 17 млн рублей, а также предоставил одной из управляющих компаний гарантии, причинив городу ущерб на 107 млн рублей. Следователи допросили более 180 свидетелей, провели более 40 судебных экспертиз, объем материалов уголовного дела насчитывает 27 томов.