Мэрия Барнаула купит искусственную эко-ёлку для города

В документах на сайте Госзакупок говорится, что в комплект оборудования для устройства городка входит искусственная ель, объемная светодиодная восьмиконечная звезда с лучами разной длины и гирлянды для самого дерева и снежного городка. Уточняется, что елка должна быть не менее 30 метров.

Хвоя елки должна быть максимально похожа на настоящую. Она должна представлять собой "искусственные ветки из лески ПВХ со вставками из эко-хвои. Внешний вид отростка должен быть максимально приближен к естественному природному внешнему виду натуральных веток.

Количество эко-хвои на всей поверхности ели должно быть не менее 7,5%, говорится в документе. Аукцион пройдет 25 сентября.