Меркель назвала присоединение Крыма к России аннексией и сравнила с разделением Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вспомнила историю объединения Германии, комментируя вопрос о статусе Крыма. Она объяснила, почему вопрос Крыма не может считаться закрытым, сообщает РИА Новости.
"Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить", — сказала Меркель немецкой газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Канцлер добавила, что считает "очень мужественной" позицию тех людей в ГДР, которые "были готовы удерживать всю страну" и вести ее к объединению.
Ранее лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предложил Европе относится к Крыму "как к долгосрочному временному состоянию" и ослабить санкции против России ради достижения "прогресса по другим направлениям", пишут "Известия". Зампред немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд заявил, что полуостров больше никогда не будет украинским, а ограничительные меры в отношении России не изменят статус Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.
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