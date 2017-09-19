Меркель заявила, что хочет проехаться по Транссибирской магистрали

Такое заявление Меркель сделала во время пресс-конференции с немецкими детьми. Канцлера спросили в том числе о любимой стране. Меркель ответила, что это Германия. Однако у нее есть мечта о двух путешествиях: по Скалистым горам в США и Канаде, а также по России через Транссиб.

В РЖД уже заявили, что готовы оказать Меркель любое содействие, если она действительно соберется осуществить путешествие. "Компания сделает все возможное, чтобы у госпожи Меркель остались самые приятные и яркие впечатления от этой "поездки мечты", — заявили РИА Новости в РЖД.