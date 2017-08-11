Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно доверять

При разработке прогнозов погоды метеорологи руководствуются методиками и моделями, позволяющими просчитать все погодные нюансы. С помощью таких моделей можно, например, четко предсказать район, где будет сильный дождь, где его не будет, а где он пройдет только местами. При этом, ожидаются осадки на конкретной улице или нет — спрогнозировать нельзя, пояснил Тишковец.

Поэтому, когда прогнозы по отдельным пунктам не совпадают, невозможно винить в этом синоптиков, поскольку возможности науки на сегодняшний день ограниченны.

"Вот говорят: синоптиков за неверный прогноз надо наказывать. Конечно, можно наказывать. Но как? У хирурга есть протоколы — как он должен действовать, когда к нему больной поступил. Первое действие, второе, третье… У метеорологов то же самое. Существуют методики, модели, которые позволяют просчитать все, выдать прогноз на-гора. Это максимум того, что на нынешний момент наука может себе позволить. А прогноз не совпал. В чем тогда твоя вина?" — сказал Тишковец.

Прогнозы синоптиков, составленные на ближайшие трое суток, оправдываются на 95%, а на 5-7 суток — на 87-90%. Все более долгосрочные прогнозы, по словам специалиста, являются сомнительными.

Тишковец объяснил, по какому принципу составляются метеосводки в интернете. Все поисковики, размещающие прогнозы, не имеют никакого отношения к метеорологии. Эти сайты могут более-менее достоверно предсказать температурный режим, но для того чтобы отслеживать опасные погодные явления они абсолютно непригодны, поскольку не проходят через инженера-синоптика.

"У них есть роботы, которые раскодируют информацию, циркулирующую в сети Всемирной метеорологической организации. Они считают примерный прогноз по своим моделям. Образно говоря, если на улице +20, то компьютер не покажет вам -20", — рассказал синоптик.

По словам Тишковца, грамотный метеоролог "созревает" минимум к 40 годам. Только тогда у него появляется необходимая квалификация и достаточный опыт. Специалист подчеркнул, что основная задача синоптиков — предупреждать о надвигающихся серьезных погодных катаклизмах, а не прогнозировать легкие осадки или солнечные дни.

"Наша служба нужна, чтобы предупредить о надвигающейся опасности. Не случайно на шевроне военных метеорологов изображен колокол", — сказал метеоролог.

Тишковец добавил, что каждый год как минимум 1-1,5% мирового ВВП теряется из-за опасных природных явлений. При этом в России таких случается больше 500 в год, пишет bfm.ru.