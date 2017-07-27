Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства

Поводом к лишению стало то, что в 2015 году в анкете Саакашвили написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами. На самом деле он был заочно арестован в Грузии.

В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии, так как он получил украинский паспорт. Жена Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов. О том, есть ли у Саакашвили какое-то гражданство помимо украинского, ничего не известно.