Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины. Это было сделано из-за предоставления ложных сведений при получении гражданства, пишет "Медуза".
Поводом к лишению стало то, что в 2015 году в анкете Саакашвили написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами. На самом деле он был заочно арестован в Грузии.
В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии, так как он получил украинский паспорт. Жена Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов. О том, есть ли у Саакашвили какое-то гражданство помимо украинского, ничего не известно.
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