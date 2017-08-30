Миллионер и бывший сенатор Джабраилов устроил стрельбу в столичной гостинице

По словам источника агентства, Джабраилов устроил стрельбу из личного наградного пистолета и был доставлен в отдел внутренних дел для разбирательства.

В столичной полиции подтвердили факт стрельбы в гостинице в центре Москвы, но не назвали имя задержанного.

"Вечером 29 августа в полицию поступило сообщение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, один из постояльцев нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх", — прокомментировали "Росбалту" инцидент в московском главке МВД.

Стрельба произошла в отеле Four Seasons (бывшая гостиница "Москва"), пишет "Коммерсантъ" — сработала тревожная кнопка. Приехавшие полицейские проследовали вместе с охранником на шестой этаж в номер 633, где проживал гражданин, опознанный как Умар Джабраилов.

Поднявшись на шестой этаж, сотрудник охраны указал полиции на дверь номера, а сам остался около лифта. Наряд в составе трех человек подошел к номеру, они постучались в дверь. Из-за двери прозвучал вопрос: "Кто?" Они ответили, что "это полиция, откройте дверь". Дверь открыл мужчина, который держал пистолет в руках, направленный в пол. На требование полицейских сложить оружие господин Джабраилов ответил: "Без боя не сдамся".

Но после повторного предложения он положил пистолет на пол, после чего сотрудники полиции вошли в номер и увидели отверстия в потолке и гильзы на полу. Господин Джабраилов был уложен на пол и закован в наручники.

Пострадавших в результате происшествия нет. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Умар Джабраилов занимается строительным бизнесом и является основателем ассоциации "Аванти".

Справка

Место представителя исполнительной власти Чечни в Совете федерации господин Джабраилов занял в январе 2004 года.

В октябре 2009 года Совет федерации досрочно прекратил полномочия представителя от Чечни Умара Джабраилова по его собственному желанию. Причиной он тогда назвал свое желание заняться научной деятельностью, однако не исключал, что в перспективе может вернуться в большую политику.