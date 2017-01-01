Миллионы оповещений о долгах получили жители Алтайского края через сайт "Госуслуги"

В 2016 году самыми "востребованными" ведомствами у пользователей портала "Госуслуги" в Алтайском крае стали МВД, Пенсионный фонд и Федеральная налоговая служба. По сравнению с 2015 годом количество электронных заявлений в МВД выросло на 53%. Зарегистрировано более 35 тыс. заявок о постановке на учет транспортного средства, свыше 35 тыс. - на выдачу водительских прав, более 1 тыс. на оформление загранпаспорта.

В Пенсионный фонд пришло свыше 20 тыс. заявлений в электронном виде на получение информации о состоянии лицевого счета в системе пенсионного страхования — на 5 тыс. больше, чем в 2015 году.

Через портал "Госуслуги" жители края в 2016 году получили более 9 млн уведомлений о налоговой задолженности, свыше 13 млн - о судебной задолженности и около 33 млн - о штрафах ГИБДД.

Начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк объяснил рост популярности сайта несколькими причинами: упрощением интерфейса, наличием мобильного приложения для всех основных операционных систем, экономией времени и отсутствием необходимости стоять в очереди, а также наличием скидки 30% при оплате пошлин через "Госуслуги" (скидка введена с 1 января текущего года).

Топ-5 самых востребованных краевых услуг в Алтайском крае на портале "Госуслуги" в 2016 году

Получение мер социальной поддержки на оплату коммунальных услуг — свыше 3 тыс. обращений. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка — более 800 обращений. Назначение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий — 600 заявлений. Услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния — более 400 обращений. Выдача и аннулирование охотничьих билетов — свыше 260 обращений.

Получение муниципальных услуг в электронном виде в Алтайском крае пока не очень востребовано. Исключение - Барнаул, в 2016 году в городе было отправлено более 24 тыс. обращений от граждан в электронном виде (через портал "Госуслуги" и "Электронный Барнаул").

На втором месте — Благовещенский район, но его жители отправили всего 35 обращений. В крае довольно много городов и районов, где не было отправлено ни одной заявки на получение муниципальных услуг в электронной форме — Заринск, Алейск, Змеиногорский район, Красногорский район, Крутихинский район и другие. По мнению Максима Герасимюка, причина заключается в недостаточной работе органов местного самоуправления по информированию граждан о возможностях портала "Госуслуги"

Топ-4 самых востребованных муниципальных услуг в Алтайском крае на портале "Госуслуги" в 2016 году

Запись в детские сады - более 14 тыс. обращений, Предоставление информации о топографических планах масштаба 1:500 - более 3,5 тыс. обращений. Предоставление информации о порядке предоставления ЖКУ населению - более 1,7 тыс. обращений. Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан по уплате земельного налога и арендной платы за землю - 1,8 тыс. обращений.