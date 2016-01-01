Минэкономики прогнозирует рост зарплат россиян на 0,5%

В ведомстве ответили, что реальная заработная плата на фоне снижающейся инфляции будет демонстрировать положительную динамику до конца 2016 года. При этом, судя по данным ведомства, рост зарплат наблюдается в последние 4 месяца.

К положительному росту вернулся и ВВП России, отмечают в ведомстве. "В ноябре экономика РФ вернулась к положительным темпам роста: сезонно-сглаженный индекс ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1% месяц к месяцу". В ноябре рост ВВП держался на уровне 0,5%, однако к концу года повысился до 0,6%, пишет "Комменсантъ".

Также ведомство скорректировало прогноз по инфляции, снизив показатели с 5,8% до 5,6%.

По данным мониторинга Минэкономразвития, по итогам ноября 2016 года уровень инфляционных ожиданий россиян на следующие 12 месяце также снизился до 5,6%. Это своеобразный рекорд за всю историю наблюдений. В ведомстве отмечают, что укрепившиеся рубль и низкий потребительский спрос опустят уровень инфляции. "С начала года прирост потребительских цен сохраняется на минимальных уровнях. За период с января по 12 декабря 2016 года инфляция составила 5,2%, годом ранее — 12,5%. Это является большим успехом в борьбе с инфляцией", — говорится в мониторинге МЭР, пишет РБК.