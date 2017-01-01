Минэкономразвития и Минфин согласились повысить НДС

НДС следует повысить, а страховые взносы - напротив, снизить. Такова позиция Минэкономразвития и Минфина. "В экономическом блоке правительства консенсус: для перезапуска экономического роста нужно снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета компенсировать косвенными налогами", — пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
Уровень налогообложения труда в России один из самых высоких в мире. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составляют сейчас 30% от фонда оплаты труда.
По сведениям газеты, чиновники обсуждают разные варианты реформы. Основной – снизить страховой взнос до 21% и повысить НДС до 21%. "Но решений пока нет. Идея прорабатывалась с депутатами и экспертами. Но решать будет президент", — подчеркивает издание.
По информации газеты, инициатором изменений выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. При этом Силуанов в целом поддерживает решение, говорят источники. Источник газеты сообщил, что Орешкин рассказывал первому вице-премьеру Игорю Шувалову о перезапуске экономического роста, среди возможных мер были маневр в налогах, поддержка экспорта, расширение налоговых стимулов для инновационных компаний, меры по борьбе с бедностью, предложения по НДФЛ.
Факт
В сентябре сообщалось, что Минфин предлагает с 2017 года взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда по единой ставке 29% и к 2019 году довести ее до 26%. Альтернативный вариант — в 2017 году повысить НДС до 20%, 10%-ную льготную ставку поднять до 12%, а с 2019 года увеличивать ее на 2 пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%.
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