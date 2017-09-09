Минфин планирует увеличить расходы бюджета страны на 100 млрд для поддержки регионов

Минфин в 2017 и 2018 годах видит возможность увеличения расходов бюджета РФ на 100 млрд рублей за счет роста ненефтегазовых доходов. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА Новости.
По словам министра, эти средства направят на поддержку регионов, которые имеют сложности с исполнением бюджетов, промышленности и решения отдельных вопросов в области обороны и безопасности. Антон Силуанов отметил, что в первую очередь деньги направят в Крым, Калининград, Дальний Восток, пишет "Интерфакс".
Новый макропрогноз Минэкономразвития учитывает более высокие темпы роста экономики, рост прибыли и других бюджетообразующих показателей. Силуанов заявил, что планирует уточнить параметры доходов и расходов на 2018 год.
Основные материалы по предложение минфин представил для рассмотрения на бюджетной комиссии в правительстве РФ.
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