Минфин планирует увеличить расходы бюджета страны на 100 млрд для поддержки регионов

По словам министра, эти средства направят на поддержку регионов, которые имеют сложности с исполнением бюджетов, промышленности и решения отдельных вопросов в области обороны и безопасности. Антон Силуанов отметил, что в первую очередь деньги направят в Крым, Калининград, Дальний Восток, пишет "Интерфакс".

Новый макропрогноз Минэкономразвития учитывает более высокие темпы роста экономики, рост прибыли и других бюджетообразующих показателей. Силуанов заявил, что планирует уточнить параметры доходов и расходов на 2018 год.

Основные материалы по предложение минфин представил для рассмотрения на бюджетной комиссии в правительстве РФ.