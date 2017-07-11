Минфин повысит НДС до 22% в обмен на сокращение страховых взносов

До этого три налоговых проекта представляли отдельно, но в марте этого года в Бюджетный кодекс внесли поправку о едином документе. Проект "Направлений" уже утвержден правительством РФ, на слушаниях в Госдуме его обсудят 18 июля.

Самая важная новация в документе — повышение НДС в обмен на сокращение страховых взносов. В "Направлении" крайне размыто и осторожно описывается "целесообразность рассмотрения возможности создания дополнительного экономического стимула для обеления — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов".

В марте на Неделе российского бизнеса руководитель Минфина Антон Силуанов называл более конкретные цифры налогового маневра: снижение ставки взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% до 22%. Причина, по которой теперь не раскрываются подробности налоговой новации, связана с указанием президента Владимира Путина не обнародовать подробности еще несогласованных реформ, пишет ura.ru.

В документе подробно прописано, что теперь крупных плательщиков единого сельхозналога обяжут уплачивать НДС. "Прибыльность таких налогоплательщиков обычно невелика, поэтому такие меры могут негативно отразиться на финансовом состоянии сельхозпроизводителей и повлиять на конечную цену продукции", — приводит "КоммерсантЪ" слова руководителя практики налоговых споров АКГ "МЭФ-Аудит" Александра Овеснова.