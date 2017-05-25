Минфин предложил платить фиксированные выплаты к пенсии из бюджета

Но предложение Минфина наносит ущерб финансированию Пенсионного фонда России (ПФР) и грозит сократить пенсионные права россиян, потому что основная часть снижения ставки приходится именно на пенсионный взнос, поясняют "Ведомости". Сейчас взнос в ПФР составляет 22 процента, из которых 16 процентных пунктов учитываются в будущих пенсионных правах граждан, а остальные идут на фиксированную выплату.

В финансово-экономическом блоке заверяют, что перевод фиксированной выплаты на попечение бюджета не нарушит страховых принципов и поможет сократить бюджетный трансферт в ПФР. Согласно расчетам Минфина, в настоящее время за счет собранных взносов финансируется только две трети расходов на выплату страховых пенсий, еще треть добавляет федеральный бюджет. Минфин считает, что предложение позволит снизить трансферт на 2,3 триллиона рублей, до 1,2 триллиона рублей.

Один из чиновников пояснил изданию, что изменения не скажутся на получении выплат пенсионерами. Параметры инициативы и новые предложения Минфина будут рассматриваться 29 мая на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет Lenta.ru.

В марте замглавы Минфина Владимир Колычев рассказал, что выпадающие доходы ПФР при реализации предложений Минфина о снижении страховых взносов до 22 процентов составят почти 1,4 триллиона рублей в год.

13 марта глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22 процентов.