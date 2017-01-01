Минфин предложил ввести акциз на "Боярышник"

Соответствующий документ опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Минфин предлагает отнести парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию к подакцизным товарам, а также установить единую ставку акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Прдполагается, что изменения будут внесены в главу 22 Налогового кодекса, которая регулирует акцизы.

В министерстве обосновывают это предложение необходимостью противодействия "употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях" и обеспечением контроля за использованием этилового спирта в производстве такой продукции, пишет bfm.ru.