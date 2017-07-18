Министр ДНР рассказал о государственном устройстве Малороссии

По его словам, оно станет "правопреемницей Украины". "Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", — процитировал Тимофеев документ.

"Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию", — заявил он.

Тимофеев добавил, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения. Перед этим будет проведена "широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях", пишет Lenta.ru.

О создании Малороссии ранее 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. "Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", — подчеркнул он, добавив, что "государство Украина в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению".

По его словам, на территории новообразованного государства на три года будет введен режим ЧП, чтобы "избежать хаоса".