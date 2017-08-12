Минкомсвязи составило список данных интернет-пользователей, которые будут передавать ФСБ

Пока это только проект приказа, которое ведомство разработало и представило на общественное обсуждение. В нем говорится о том, какие данные пользователей должны передавать в ФСБ интернет-сервисы во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Документ опубликован на официальном портале проектов федеральных нормативных актов России.

Помимо вышеперечисленных данных ФСБ сможет получить дату и время регистрации пользователя, список родственников, пересланные сообщения, передаваемые файлы, записи аудио- и видеозвонков, а также информацию о совершенных ими электронных платежах. Кроме того, обязательной передаче могут подлежать сведения о местоположении, об учетных записях в других сетях, а также о дате и времени авторизации и выхода из сервиса, пишет РИА Новости.

Процедура передачи данных может осуществляться только в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сообщает "Газета.ру".

28 июня 2017 года создатель Telegram Павел Дуров заявил, что он готов внести свой мессенджер в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, если это не повлечет за собой предоставление доступа к личной переписке пользователей. Ранее ФСБ указывало на то, что Telegram "наиболее активно" используется в различных террористических организациях, так как мессенджер предусматривает возможность создания секретных чатов с высоким уровнем шифрования. "Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", — ответил Дуров, отметив, что террористы могут пользоваться другими сервисами с применением VPN.

В реестре организаторов распространения информации в настоящее время находятся такие соцсети, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир" и "Мой круг", мессенджеры "Агент@Mail.ru" и IMO.