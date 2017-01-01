Минкульт предлагает щадить пиратов после дел алтайских бизнесменов с "Фиксиками" и Стасом Михаловым

В министерстве культуры России предлагают ввести послабления в отношении индивидуальных предпринимателей, продающих контрафакт. Но только в том случае, если бизнесмены попались в первый раз.
Ранее Конституционный суд постановил, что предусмотренные Гражданским кодексом (ГК) наказания для пиратов не соответствуют Конституции. Поэтому министерство культуры уже разработало свои поправки в ГК, пишут "Известия".
Из-за алтайских предпринимателей
Напомним, что свое решение Конституционный суд вынес в отношении дела алтайской частной предринимательницы Юлии Любивой, в отношении которой летом 2016 года в Арбитражный суд Алтайского края подала иск компания "Квадро-Паблишинг". Они требовали от Юлии Любивой компенсацию в размере 900 тыс. рублей за проданный контрафактный диск Стаса Михайлова за 75 руб. В другом иске компания "Аэроплан" требовала от девяти барнаульских предпринимателей по 50-60 тыс. рублей за персонажей мультсериала "Фиксики" на DVD-дисках, наборах игрушек и рюкзаках.
Суммы санкций были рассчитаны в соответствии с Гражданским кодексом, который позволяет требовать в качестве компенсации от 10 тыс. до 5 млн. рублей. При этом сумма может увеличиваться, так как компенсации выплачиваются за каждый товарный знак или продукт.
Алтайский суд решил, что штрафы, назначенные без учета имущественных потерь истца и фактических обстоятельств нарушения противоречат Конституции и ограничивают свободу малого бизнеса, и отправил запрос в Конституционный суд.
Конституционный суд постановил, что российские суды должны уменьшать несправедливый размер выплат, которые требуют правообладатели от продавцов пиратской продукции. Суд также уточнил, что компенсации должны взиматься с учетом справедливости и соразмерности.
Что предлагает министерство культуры
Министерство культуры подготовило поправки в ст. 1252 ГК. Суд получит право назначать компенсацию ниже нижнего предела, указанного в кодексе, если нарушитель — ИП, если нарушение им совершено впервые и пиратство для этого ИП "не являлось существенной частью предпринимательской деятельности".
Максим Дмитриев,
гендиректор РАО:
Российское авторское общество поддерживает изменения. Они направлены на устранение пробела в законодательстве, который допускает возможность в некоторых случаях взыскивать в суде компенсацию, многократно превышающую размер причиненных правообладателю убытков.
Однако есть и противники этого предложения министерства, так как предложенные поправки в ГК означают неравноправие компаний и ИП.
Александр Костин,
сертифицированный оценщик интеллектуальной собственности:
За одинаковое нарушение интеллектуальных прав юридическое лицо должно будет выплатить существенно более высокую компенсацию. И в этих случаях правообладатели, злоупотребляя правом, выставляют такие суммы к возмещению, что грустно становится.
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