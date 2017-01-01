Минобороны ДНР сообщило о гибели командира ополченцев

Оборонное ведомство самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о гибели одного из командиров ополчения комбата Михаила Толстых, известного как Гиви, и обвинило в этом украинскую сторону. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны ДНР.
"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса", — заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.
По данным источника Lenta.ru, близкого к властям ДНР, комбат находился в своем кабинете в офисе на базе подразделения "Сомали" в окрестностях Донецка. Там произошел взрыв, затем начался сильный пожар.
По его словам, в данный момент на месте происшествия работает следственная группа. Между тем на днях сообщалось, что Гиви получил ранение во время столкновений на донецкой промзоне.
Михаил Толстых командовал батальоном "Сомали". Из-за действий подразделения украинские силовики понесли серьезные потери в ходе боев за Донецкий аэропорт и столкновений под Иловайском. Летом 2016 года МВД Украины объявило его в розыск.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.