Минобороны ДНР сообщило о гибели командира ополченцев

"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса", — заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

По данным источника Lenta.ru, близкого к властям ДНР, комбат находился в своем кабинете в офисе на базе подразделения "Сомали" в окрестностях Донецка. Там произошел взрыв, затем начался сильный пожар.

По его словам, в данный момент на месте происшествия работает следственная группа. Между тем на днях сообщалось, что Гиви получил ранение во время столкновений на донецкой промзоне.

Михаил Толстых командовал батальоном "Сомали". Из-за действий подразделения украинские силовики понесли серьезные потери в ходе боев за Донецкий аэропорт и столкновений под Иловайском. Летом 2016 года МВД Украины объявило его в розыск.