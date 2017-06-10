Минобороны РФ обвинило США в сговоре с террористами

Сергей Суровикин,

командующий российской группировкой войск на территории Сирии:

Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил", вступают в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы.

Суровкин говорит, что у него сложилось впечатление, что американцы под легендой борьбы с международным терроризмом используют ИГИЛ, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск.

Справка

По данным Минобороны, самолеты российских ВКС за последний месяц выполнили 1268 боевых вылетов и уничтожили 3,2 тыс объектов террористов, в том числе, склады с оружием и лагеря подготовки боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).