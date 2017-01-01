Минстрой прогнозирует рекордное снижение ставок по ипотеке в России

Замминистра отметил, что не видит причин для роста рыночной ставки без господдержки в Минстрое. По словам Стасишина, в условиях продолжающегося снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу года ожидается и снижение ставки по ипотечным кредитам. "Возможно, ставка достигнет однозначного числа", — заявил Стасишин.

Сбербанк отмечает, что пока не могут давать оценок, так как это окажет влияние на рынок, однако уже в данный момент фиксируется снижение ставок по ипотеке относительно уровня при господдержке.

В ВТБ отмечают, что не ждут серьезных корректировок ценовых параметров в обозримой перспективе.

Ипотека в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине "нулевых" показателя в 14%, но никогда не снижалась в среднем по рынку до однозначного числа. К 2007 году она составляла 12%, затем в кризис 2008 года снова продемонстрировала рост.