Минстрой прогнозирует рекордное снижение ставок по ипотеке в России

Ипотечная ставка в России может снизиться до рекордного за всю историю уровня и уже в 2017 году составить 9,7–9,8%, несмотря на окончание программы по субсидированию ипотеки. Такой прогноз "Известиям" дал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Замминистра отметил, что не видит причин для роста рыночной ставки без господдержки в Минстрое. По словам Стасишина, в условиях продолжающегося снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу года ожидается и снижение ставки по ипотечным кредитам. "Возможно, ставка достигнет однозначного числа", — заявил Стасишин.
Сбербанк отмечает, что пока не могут давать оценок, так как это окажет влияние на рынок, однако уже в данный момент фиксируется снижение ставок по ипотеке относительно уровня при господдержке.
В ВТБ отмечают, что не ждут серьезных корректировок ценовых параметров в обозримой перспективе.
Ипотека в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине "нулевых" показателя в 14%, но никогда не снижалась в среднем по рынку до однозначного числа. К 2007 году она составляла 12%, затем в кризис 2008 года снова продемонстрировала рост.
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