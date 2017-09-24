Митрополит всея Руси освятил старообрядческий храм в Барнауле

24 сентября в Барнауле освятили новую старообрядческую церковь на улице Георгия Исакова — храм Покрова Богородицы. А в субботу в церкви прошло первое всеношное бдение.
Службу возглавил высокопреосвященнейший Корнилий, митрополит московский и всея Руси. Старообрядческому первосвятителю сослужили преосвященные Силуян, епископ новосибирский и всея Сибири, Григорий, епископ томский, и Сава, епископ казахстанский; а также восемь священников из разных приходов во главе с настоятелем храма протоиереем Николой Думновым, а также пять представителей диаконского чина, сообщает сайт Altaistarover.ru.
Митрополит Корнилий приехал в Барнаул уже в третий раз. Впервые он посетил столицу края в 2007 году, а во второй раз был через семь лет.
Справка
Место площадью 1,1 га под строительство Покровского собора старообрядцам выделила мэри Барнаула еще в 1995 году в районе пересечения улиц Георгия Исакова и 2-й Северо-Западной .
Чин основания церкви был совершен в 1996 году. Работы по возведению начались в 1998 году. Но в связи с отсутствием постоянной материальной помощи строительные работы по возведению храма не велись вплоть до июня 1999 года.
К 2009 году была завершена кладка стен храма. В 2011 году были изготовлены и установлены купола на барабанах, которые в течение следующего года были покрыты медью. В 2014 году на праздник Вербного воскресения были освящены и подняты кресты, увенчавшие главки куполов церкви.
Летом 2015 года было начато покрытие лицевой поверхности стен специальным белым составом. В 2016 году внутренние стены храма были оштукатурены по большей части, начат монтаж контура отопительной системы.
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