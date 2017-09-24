Митрополит всея Руси освятил старообрядческий храм в Барнауле

Всеношное бдение в старообрядческом храме Покрова Богродицы. Барнаул, 23 сентября 2017 года. Фото: altaistarover.ru. Всеношное бдение в старообрядческом храме Покрова Богродицы. Барнаул, 23 сентября 2017 года. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru. Строительство старообрядческого храма Покрова Богродицы в Барнауле. Фото: altaistarover.ru.

Службу возглавил высокопреосвященнейший Корнилий, митрополит московский и всея Руси. Старообрядческому первосвятителю сослужили преосвященные Силуян, епископ новосибирский и всея Сибири, Григорий, епископ томский, и Сава, епископ казахстанский; а также восемь священников из разных приходов во главе с настоятелем храма протоиереем Николой Думновым, а также пять представителей диаконского чина, сообщает сайт Altaistarover.ru.

Митрополит Корнилий приехал в Барнаул уже в третий раз. Впервые он посетил столицу края в 2007 году, а во второй раз был через семь лет.

Справка

Место площадью 1,1 га под строительство Покровского собора старообрядцам выделила мэри Барнаула еще в 1995 году в районе пересечения улиц Георгия Исакова и 2-й Северо-Западной .

Чин основания церкви был совершен в 1996 году. Работы по возведению начались в 1998 году. Но в связи с отсутствием постоянной материальной помощи строительные работы по возведению храма не велись вплоть до июня 1999 года.

К 2009 году была завершена кладка стен храма. В 2011 году были изготовлены и установлены купола на барабанах, которые в течение следующего года были покрыты медью. В 2014 году на праздник Вербного воскресения были освящены и подняты кресты, увенчавшие главки куполов церкви.

Летом 2015 года было начато покрытие лицевой поверхности стен специальным белым составом. В 2016 году внутренние стены храма были оштукатурены по большей части, начат монтаж контура отопительной системы.