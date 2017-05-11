Мизулина выступила против введения налога на малодетность

"Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными. Единственный справедливый и позитивный путь здесь — введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей. Акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий. Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность — это 1-2 ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь, в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени, 60-70% рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом?! Я категорически против этой инициативы", — заявила сенатор Мизулина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение о введении налога на бездетность и малодетность, заявив, что в Кремль подобная инициатива не поступала. "Я не в курсе. Не знаю, насколько это соответствует действительности", — заявил Песков, пишет "Газета.Ru".

Ранее директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". Он предусматривает в том числе введение налога на малодетность

Налог предлагается ввести для бездетных, а также для семей, в которых только один ребенок, хотя медицинские показатели родителей не являются препятствием для рождения детей. Размер налога в документе не определен.