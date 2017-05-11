Мизулина выступила против введения налога на малодетность

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Сегодня, 14:22.
Политика

Член Совета Федерации, председатель комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина выступила категорически против введения налога на малодетность, сообщается на официальном сайте политика.

Елена Мизулина.
Елена Мизулина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными. Единственный справедливый и позитивный путь здесь — введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей. Акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий. Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность — это 1-2 ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь, в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени, 60-70% рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом?! Я категорически против этой инициативы", — заявила сенатор Мизулина. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение о введении налога на бездетность и малодетность, заявив, что в Кремль подобная инициатива не поступала. "Я не в курсе. Не знаю, насколько это соответствует действительности", — заявил Песков, пишет "Газета.Ru".

Ранее директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". Он предусматривает в том числе введение налога на малодетность

Налог предлагается ввести для бездетных, а также для семей, в которых только один ребенок, хотя медицинские показатели родителей не являются препятствием для рождения детей. Размер налога в документе не определен.

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